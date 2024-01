Los jefes de equipo vuelan por los aires: "¿La mejor manera?".

La Fórmula 1 ha descubierto que es hora de cambiar. En los últimos 24 meses, ocho escuderías han tenido un nuevo director de equipo. La última "víctima" ha sido Günther Steiner, que ha tenido que dejar su puesto de director de equipo en Haas.

Después de diez años, el propietario de la escudería, Gene Hass, consideró que había llegado el momento de cambiar. El sucesor de Steiner es Ayao Komatsu, de quien Haas espera que aporte un enfoque diferente, pero también éxito.

Aunque el número de despidos en la Fórmula 1 puede estar al mismo nivel que en el fútbol, el efecto a corto plazo no es tan grande, cree Steiner.

"Creo que si no estás rindiendo o no estás obteniendo resultados, la forma más fácil es despedir a alguien", dijo Steiner a motorsport.com. "¿Es la mejor manera? No lo sé, y no quiero compadecerme de mí mismo, lo he pasado bien. Pero es lo que parece ser la tendencia en este momento".

De hecho, muchas cosas han cambiado en la Fórmula 1 desde finales de 2022 hasta principios de 2024: ¡ocho de las diez escuderías de GP ya no tienen el mismo director de equipo!

Los "eternos favoritos" son el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, y el director del equipo RBR, Christian Horner.

Horner es el jefe de la escudería de Milton Keynes desde que Red Bull Racing se unió a ella en 2005. Wolff tomó el timón de las Flechas Plateadas hace casi exactamente once años. El tercer director de equipo más veterano es ahora Mike Krack, que empezó en Aston Martin en febrero de 2022.

"En mi opinión, es bastante tarde para que la Fórmula 1 cambie la dirección en 2024, basándose en Bahréin", subraya Steiner. "No se puede cambiar: lo que pasa allí ya ha pasado. El daño prácticamente ya está hecho".

Hay que ver cuáles son los planes para 2026/2027, dice el surtirolés. "Y la gente no quiere oír eso. Porque todo gira en torno al próximo resultado. Como ya he dicho, no es como en el fútbol, donde puedes cambiar algunos jugadores y marcar una gran diferencia. No puedes hacer eso en la Fórmula 1. Simplemente no creo que haya una comprensión de eso en la Fórmula 1. Tarde o temprano sucederá. Porque si la gente no cambia y la visión de los equipos no cambia, nada más cambiará tampoco", dice Steiner.