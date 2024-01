Les chefs d'équipe volent à tour de bras : "Le meilleur moyen ?"

La Formule 1 a découvert le changement de chaises. Au cours des 24 derniers mois, huit écuries ont changé de chef d'équipe. La dernière "victime" a été Günther Steiner, qui a dû céder son fauteuil de chef d'équipe chez Haas.

Après dix ans, le propriétaire de l'équipe, Gene Hass, a estimé que le moment était venu de changer. Le successeur de Steiner est Ayao Komatsu, dont Haas attend une approche différente, mais aussi le succès.

Le nombre de licenciements en Formule 1 peut certes être au niveau du football, mais l'effet à court terme n'est pas si important, pense Steiner.

"Je pense que si vous n'êtes pas performant ou si vous n'obtenez pas de résultats, c'est la manière la plus simple de licencier quelqu'un", a déclaré Steiner à motorsport.com. "Est-ce la meilleure façon ? Je ne sais pas, et je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort - j'ai passé un bon moment avec ça. Mais c'est ce qui semble être la tendance en ce moment".

En fait, beaucoup de choses ont changé en Formule 1 entre fin 2022 et début 2024 - huit des dix écuries de GP n'ont plus le même chef d'équipe !

Les "permanents" sont le chef de l'équipe Mercedes Toto Wolff et le chef de l'équipe RBR Christian Horner.

Horner est à la tête de l'équipe de Milton Keynes depuis l'arrivée de Red Bull Racing en 2005. Wolff a pris les commandes des Flèches d'argent il y a presque exactement onze ans. Le troisième plus ancien chef d'équipe est désormais Mike Krack - qui a débuté chez Aston Martin en février 2022.

"A mon avis, si l'on part de Bahreïn, il est assez tard pour changer de management en Formule 1 en 2024", souligne Steiner. "On ne peut plus changer les choses - ce qui se passe là-bas est arrivé. Le mal est pratiquement déjà fait".

Il faut regarder quels sont les plans pour 2026/2027, poursuit le Sud-Tyrolien. "Et ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Car tout tourne autour du prochain résultat. Comme je l'ai dit, ce n'est pas comme au football, où l'on peut changer quelques joueurs et faire une grande différence. En Formule 1, on ne peut pas faire ça. Je pense qu'en Formule 1, on ne comprend tout simplement pas cela. Tôt ou tard, cela se fera. Car si les gens ne changent pas et si la vision des équipes ne change pas, rien d'autre ne changera", a déclaré Steiner.