I capi squadra volano a decine: "Il modo migliore?".

La Formula 1 ha scoperto che è arrivato il momento di cambiare. Negli ultimi 24 mesi, otto scuderie hanno avuto un nuovo team principal. L'ultima "vittima" è stato Günther Steiner, che ha dovuto lasciare il suo posto di team principal alla Haas.

Dopo dieci anni, il proprietario del team Gene Hass ha ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare. Il successore di Steiner è Ayao Komatsu, che Haas spera possa portare un approccio diverso, ma anche il successo.

Anche se il numero di licenziamenti in Formula 1 può essere paragonato a quello del calcio, l'effetto a breve termine non è così grande, ritiene Steiner.

"Penso che se non si ottengono risultati, il modo più semplice sia licenziare qualcuno", ha detto Steiner a motorsport.com. "È il modo migliore? Non lo so, e non voglio piangermi addosso: mi sono divertito. Ma è quello che sembra essere il trend del momento".

In effetti, dalla fine del 2022 all'inizio del 2024 sono cambiate molte cose in Formula 1: otto dei dieci team GP non hanno più lo stesso team principal!

I "favoriti perenni" sono il team principal della Mercedes Toto Wolff e quello della RBR Christian Horner.

Horner è al comando del team di Milton Keynes da quando la Red Bull Racing è entrata a farne parte nel 2005. Wolff ha preso il timone delle Frecce d'Argento quasi esattamente undici anni fa. Il terzo team principal più longevo è ora Mike Krack, che ha iniziato a lavorare alla Aston Martin nel febbraio 2022.

"A mio parere, è piuttosto tardi per la Formula 1 cambiare il management nel 2024, sulla base del Bahrain", sottolinea Steiner. "Non si può cambiare: quello che succede lì è già successo. Il danno è praticamente già stato fatto".

Bisogna guardare a quali sono i piani per il 2026/2027, dice l'altoatesino. "E la gente non vuole sentirselo dire. Perché tutto ruota intorno al prossimo risultato. Come ho detto, non è come nel calcio, dove puoi cambiare qualche giocatore e fare una grande differenza. In Formula 1 non si può fare. Non credo che in Formula 1 ci sia la consapevolezza di questo. Prima o poi succederà. Perché se non cambiano le persone e la visione delle squadre, non cambierà nulla", dice Steiner.