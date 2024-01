Os chefes de equipa voam às dúzias: "A melhor maneira?"

A Fórmula 1 descobriu que está na altura de mudar. Nos últimos 24 meses, oito equipas de corrida tiveram um novo chefe de equipa. A última "vítima" foi Günther Steiner, que teve de abandonar o seu lugar de chefe de equipa na Haas.

Após dez anos, o proprietário da equipa, Gene Hass, sentiu que era o momento certo para uma mudança. O sucessor de Steiner é Ayao Komatsu, que a Haas espera que traga uma abordagem diferente, mas também sucesso.

Embora o número de despedimentos na Fórmula 1 possa ser equiparado ao do futebol, o efeito a curto prazo não é tão grande, acredita Steiner.

"Eu acho que se você não está tendo um bom desempenho ou não está obtendo resultados, a maneira mais fácil é demitir alguém", disse Steiner ao motorsport.com. "Será que é a melhor maneira? Não sei, e não quero sentir pena de mim próprio - diverti-me muito com isto. Mas é o que parece ser a tendência neste momento".

De facto, muita coisa mudou na Fórmula 1 entre o final de 2022 e o início de 2024 - oito das dez equipas de corrida do GP já não têm o mesmo chefe de equipa!

Os "eternos favoritos" são o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, e o chefe de equipa da RBR, Christian Horner.

Horner é o chefe da equipa de Milton Keynes desde a entrada da Red Bull Racing em 2005. Wolff assumiu o comando da Silver Arrows há quase exatamente onze anos. O terceiro chefe de equipa com mais tempo de serviço é Mike Krack, que começou na Aston Martin em fevereiro de 2022.

"Na minha opinião, é muito tarde para a Fórmula 1 mudar a gestão em 2024, com base no Bahrein", enfatiza Steiner. "Não se pode mudar isso - o que acontece lá já aconteceu. Os danos já estão praticamente feitos".

É preciso ver quais são os planos para 2026/2027, diz o sul-tirolo. "E as pessoas não querem ouvir isso. Porque tudo gira em torno do próximo resultado. Como eu disse, não é como no futebol, onde se pode trocar alguns jogadores e fazer uma grande diferença. Não se pode fazer isso na Fórmula 1. Só acho que não há uma compreensão disso na Fórmula 1. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Porque se as pessoas não mudarem e a visão das equipas não mudar, nada mais mudará também", diz Steiner.