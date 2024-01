Ecclestone: questo talento "un giorno sarà un campione"

Chi può fermare il campione Max Verstappen? Bernie Ecclestone fa i nomi di alcuni candidati. Il 93enne ha messo gli occhi su un grande talento come campione.

Bernie Ecclestone è pieno di elogi per Max Verstappen. Il pilota della RBR è diventato campione del mondo per la terza volta consecutiva nel 2023. Per l'ex promotore capo della F1, Verstappen fa la differenza.

"Max è la misura di tutte le cose al momento. Lo si potrebbe mettere in una McLaren o probabilmente in una Ferrari o in una Mercedes e vincerebbe", ha dichiarato Ecclestone in un'intervista a Sport Bild.

Il dominio della Red Bull "probabilmente continuerà ancora per qualche anno", ha detto il britannico. "Al momento, non vedo nessun altro team in grado di recuperare così rapidamente".

Egli vede ancora la Ferrari come il più probabile serio sfidante per il campionato del mondo. "Sarebbe un bene anche per la Formula 1", ha detto Ecclestone.

Anche il boss della Red Bull Christian Horner ha ricevuto molti elogi, affermando che sta facendo un "lavoro eccellente. Hanno pazientemente sopportato le vittorie della Mercedes degli anni precedenti, sostituendo uno per uno tutti gli anelli deboli, il miglior team, il miglior design, la miglior macchina, il miglior pilota", ha detto il 93enne.

Quali piloti vede in particolare come sfidanti o possibili campioni del mondo? George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren). "Ma quello che mi impressiona di più è il giovane australiano Oscar Piastri, a soli 22 anni. Un giorno diventerà un campione", ha dichiarato Ecclestone.