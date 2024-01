Ecclestone: Este talento "será um campeão um dia"

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Bernie Ecclestone está cheio de elogios a Max Verstappen. O piloto da RBR sagrou-se campeão do mundo pela terceira vez consecutiva em 2023. Para o antigo promotor-chefe da F1, Verstappen faz a diferença.

"Max é a medida de todas as coisas neste momento. Poderia colocá-lo numa McLaren ou provavelmente numa Ferrari ou Mercedes e ele venceria", disse Ecclestone em entrevista ao Sport Bild.

O domínio da Red Bull "provavelmente continuará por mais alguns anos", disse o britânico. "Neste momento, não vejo nenhuma outra equipa capaz de a alcançar tão rapidamente".

Ele ainda vê a Ferrari como a mais provável adversária séria para o campeonato mundial. "Isso também seria bom para a Fórmula 1", disse Ecclestone.

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, também recebe muitos elogios, dizendo que está a fazer um "excelente trabalho. Suportaram pacientemente as vitórias da Mercedes nos anos anteriores, substituindo todos os elos fracos, um a um, a melhor equipa, o melhor design, o melhor carro, o melhor piloto", disse o homem de 93 anos.

Que pilotos vê ele especificamente como adversários ou possíveis campeões do mundo? George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren). "Mas o que mais me impressiona é este jovem australiano Oscar Piastri, com 22 anos. Ele vai ser campeão um dia", previu Ecclestone.