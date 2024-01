Comment Verstappen a été influencé par Schumacher

"Comme mon père avait l'habitude de dire - tu dois détruire un coéquipier", a révélé le Néerlandais en suivant un conseil de Jos Verstappen.

Max s'y est tenu au fil des années. Qu'il s'agisse de Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon ou Sergio Pérez : tôt ou tard, il les a tous laissés derrière lui, les dominant parfois très nettement. Gasly a même été remplacé par Albon, qui a dû à son tour laisser la place à Pérez. Et le Mexicain ne peut pas non plus rivaliser avec Verstappen.

Dans cette approche particulière du coéquipier, il y a apparemment aussi une petite influence de la légende Michael Schumacher.

C'est du moins ce que pense l'ancien team manager de Verstappen, Graham Watson. "Je pense que Jos avait le sentiment que Michael Schumacher avait reçu le meilleur matériel et qu'il avait été favorisé", a déclaré Watson dans le magazine néerlandais "Formule 1". "Mon sentiment était que Jos avait beaucoup de mal à l'accepter parce qu'il était lui-même aussi un pilote très talentueux".

Verstappen senior aurait donc toujours expliqué à son fils Max combien il était important d'être clairement le numéro un de l'équipe. C'est ce qu'est Verstappen junior depuis quelques années, et ce sans contestation possible.

Watson : "Ce doit être ton équipe, tu dois être l'homme autour duquel tout tourne. Je suis convaincu que c'est ce que nous voyons chez Max : Bats d'abord ton coéquipier et remporte ensuite le titre".