Ferrari: Vettel ha sofferto sotto Hamilton?

In qualità di ex capo meccanico della Ferrari, Modesto Menabue ha conosciuto anche Sebastian Vettel. Il 63enne nomina un punto di svolta nell'era di Vettel con le Rosse.

Ci sono momenti che possono avere un grande impatto sulla carriera. Possono portare a un punto di svolta o a un incidente, a una crisi. Modesto Menabue ha identificato un momento del genere con Sebastian Vettel.

Menabue ha lavorato per la Scuderia dal 1978 al 2019. Il 63enne vede il Gran Premio di Germania 2018 all'Hockenheimring come un punto di svolta negativo per Vettel alla Ferrari. Il tedesco si è ritirato al 51° giro mentre era in testa alla gara dopo un errore di guida.

"La macchina era superiore. Credo che in quel momento la sua concentrazione sia calata", ha dichiarato Menabue a formula1.it. Un chiaro errore di Vettel: "L'ingegnere gli ha detto via radio di non spingere, ma alla fine ha spinto e si è schiantato. Un altro campionato buttato via...".

Menabue ritiene che Vettel, che ha festeggiato 14 vittorie in 118 gare tra il 2015 e il 2020, abbia fallito anche a causa della pressione di Lewis Hamilton. Il britannico è diventato campione del mondo in quella stagione. "Penso che abbia sofferto sotto Hamilton, a differenza di Verstappen, come ha dimostrato Max nel 2021", ha detto Menabue.

Poi Charles Leclerc si è unito alla squadra. "Dopo il 2018, Vettel si è sentito emarginato: La squadra appoggiava Charles e [il capo squadra della Ferrari Maurizio] Arrivabene, suo sostenitore, se n'era andato", ha detto Menabue.

Tuttavia, ha anche ritenuto la Ferrari responsabile dell'era Vettel. "Credo che il lavoro della squadra non abbia funzionato come avrebbe dovuto per aiutarlo", ha detto Menabue.