Marko con un annuncio: "Verstappen sarà ancora più bravo".

Ci sono combinazioni di piloti che - a seconda della vettura, ovviamente - possono competere con Max Verstappen. Oltre alla capacità di guida, è necessaria soprattutto la costanza. Nervi saldi. E un margine di errore minimo.

Per l'ex boss del team Eddie Jordan, c'è solo una coppia di piloti "in grado di affrontare Verstappen": Charles Leclerc e il suo compagno di squadra Lando Norris", ha dichiarato Jordan a f1-insider.

Il campione del mondo Lewis Hamilton e il due volte vincitore del titolo Fernando Alonso sono "campioni meritati". Tuttavia, Jordan ritiene che "a causa della loro età avanzata, non sono più in grado di tenere il passo di Verstappen".

E cosa dice Helmut Marko, consulente della Red Bull per il motorsport? Non è comunque preoccupato, visto che l'accoppiata è ancora teorica al momento.

Ma in generale pensa che "Leclerc e Norris sono "certamente talenti eccezionali". "Ma entrambi hanno mostrato debolezze in termini di costanza in passato", ha detto l'austriaco.

Inoltre, Verstappen "non è ancora al limite. Migliorerà ancora. È nostro compito fornirgli una macchina buona come quella che avevamo nel 2023. Allora sarà di nuovo il punto di riferimento".