Ferrari challenger ? "Ils font des erreurs stupides"

Quelqu'un peut-il arrêter Max Verstappen et Red Bull Racing ? L'expert de Sky Ralf Schumacher désigne des candidats et critique au passage l'équipe Ferrari.

Qui peut défier Max Verstappen et Red Bull Racing en 2024 ? Qui pourra peut-être même arrêter les dominateurs de la saison 2023 et remporter le titre, Verstappen ayant été champion du monde trois fois la dernière fois ?

Ces questions sont souvent abordées pendant la pause hivernale et, en règle générale, il s'agit surtout de spéculations à l'heure actuelle. L'expert de Sky Ralf Schumacher a également donné son avis.

Dans le podcast "Formula for Success", Schumacher a cité Mercedes et le pilote McLaren Lando Norris comme adversaires possibles pour le titre. Et qu'en est-il de Ferrari, a demandé l'hôte Eddie Jordan.

"C'est peut-être possible", a répondu Schumacher. "Mais on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Ils mènent une course, tournent ou se crashent - pas l'un sur l'autre, mais ils font des erreurs stupides qui me surprennent souvent", a ajouté Schumacher. Une critique claire à l'égard des deux pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Le chef d'équipe Frédéric Vasseur a en revanche reçu des éloges de la part de Schumacher, Vasseur ayant pris ses fonctions au sein de l'écurie de tradition il y a environ un an.

"Je pense que Fred fait un bon travail jusqu'à présent. On peut voir que l'équipe est un peu plus soudée et qu'elle fait moins d'erreurs. Ils font de très bons pit stops. Mais pour l'instant, je ne les considérerais pas comme le plus grand challenger, mais peut-être que je me trompe", a déclaré Schumacher.