Ferrari sfidante? "Fanno errori stupidi"

Chi può sfidare Max Verstappen e la Red Bull Racing nel 2024? Chi può fermare i dominatori della stagione 2023 e conquistare il titolo dopo che Verstappen è diventato recentemente campione del mondo per tre volte?

Queste domande vengono spesso discusse durante la pausa invernale e, di norma, in questa fase si tratta soprattutto di speculazioni. Anche l'esperto di Sky Ralf Schumacher ha dato la sua valutazione.

Nel podcast "Formula for Success", Schumacher ha nominato il pilota della Mercedes e della McLaren Lando Norris come possibili pretendenti al titolo. E che dire della Ferrari, ha chiesto il conduttore Eddie Jordan.

"Potrebbe essere possibile", ha detto Schumacher. "Ma non si sa mai cosa faranno. Sono in testa a una gara, vanno in testacoda o si schiantano, non l'uno contro l'altro, ma commettono errori stupidi che spesso mi sorprendono", ha detto Schumacher. Una chiara critica ai due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il boss del team Frédéric Vasseur, invece, ha ricevuto gli elogi di Schumacher; Vasseur ha assunto l'incarico presso la tradizionale scuderia circa un anno fa.

"Credo che Fred stia facendo un buon lavoro finora. Si vede che la squadra sta crescendo un po' meglio e fa meno errori. I pit-stop sono molto buoni. Ma al momento non li vedrei come i maggiori sfidanti, ma forse mi sbaglio", ha detto Schumacher.