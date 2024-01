James Vowles: "He aprendido mucho de Toto Wolff"

El equipo Williams terminó la temporada 2022 en último lugar en el campeonato de constructores. Con sólo ocho puntos en el campeonato, quedó muy lejos del noveno puesto que ocupó el equipo AlphaTauri, que sumó 35 puntos a lo largo del año. El mal resultado provocó un cambio de personal al frente de la escudería. Jost Capito tuvo que marcharse en diciembre de 2022, y James Vowles fue presentado como su sucesor en enero de 2023.

El veterano estratega jefe de Mercedes desempeñó un papel clave en el éxito del equipo de trabajo de la marca de la estrella durante sus años dominantes, y una tendencia al alza se hizo evidente rápidamente también en Williams. La escudería terminó su primer año bajo el mando de Vowles en séptimo lugar en el campeonato de constructores, dejando atrás no sólo a AlphaTauri, sino también al equipo Alfa Romeo (ahora Stake F1) y a la escudería estadounidense de Haas.

El piloto de 44 años hizo balance en la penúltima cita en Las Vegas. Cuando se le preguntó cómo había ido hasta ahora su experiencia como director de equipo, explicó: "Tuve suerte de tener gente a mi alrededor que me ayudó y aprendí mucho de Toto Wolff". Y bromeó: "No lo puse todo en práctica, porque algunos de los consejos eran bastante basura, para ser honesto".

En tono más serio, el ingeniero añadió: "No, bromas aparte, Toto realmente me tomó bajo su ala y me enseñó mucho. Eran cosas que necesitaba saber, y todavía hoy hay cosas que necesito aprender. En comparación con mis colegas, que ya tienen experiencia, me queda mucho por aprender. Y aún queda mucho por hacer para volver a la cima".

"Esto tampoco es nunca mérito de una sola persona, no es así como funciona una escudería de Fórmula 1. Es el logro de los 1.000 u 800 empleados que trabajan duro entre bastidores. Y nuestro trabajo es asegurarnos de que vamos en la dirección correcta", subrayó también Vowles.

Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 febrero: Mercedes

14 febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island