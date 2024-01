James Vowles : "J'ai beaucoup appris de Toto Wolff".

L'équipe Williams a terminé la saison 2022 à la dernière place du classement des constructeurs. Avec seulement huit points au championnat du monde, elle était loin de l'équipe AlphaTauri, classée neuvième, qui avait réussi à engranger 35 points au cours de l'année. Ce mauvais résultat a entraîné un changement de personnel à la tête de l'écurie. Jost Capito a dû partir en décembre 2022, puis James Vowles a été présenté comme son successeur en janvier 2023.

Le stratège en chef de longue date de Mercedes a largement contribué au succès de l'équipe d'usine de la marque à l'étoile durant les années de domination, et une tendance à la hausse s'est également rapidement dessinée chez Williams. La première année sous la direction de Vowles, l'équipe a terminé à la septième place du classement des constructeurs, laissant derrière elle non seulement AlphaTauri, mais aussi l'équipe Alfa Romeo (désormais Stake F1) et l'écurie américaine Haas.

L'homme de 44 ans a déjà fait le point lors de l'avant-dernière épreuve de force à Las Vegas. Interrogé sur son expérience passée de chef d'équipe, il a déclaré : "J'ai eu la chance d'être entouré de gens qui m'ont aidé et j'ai beaucoup appris de Toto Wolff". Et il a plaisanté : "Je n'ai pas tout mis en pratique, car certains conseils étaient plutôt mauvais, pour être honnête".

Un peu plus sérieusement, l'ingénieur a ajouté : "Non, blague à part, Toto m'a vraiment pris sous son aile et m'a appris beaucoup de choses. C'étaient des choses que je devais savoir, et il y a encore des choses que je dois apprendre aujourd'hui. Par rapport à mes collègues qui ont déjà de l'expérience, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et il y a encore beaucoup à faire pour revenir au sommet".

"De plus, ce n'est jamais le mérite d'une seule personne, ce n'est pas comme ça que fonctionne une écurie de Formule 1. C'est le travail de tous les 1000 ou 800 employés en coulisses qui travaillent dur. Et notre tâche est de veiller à ce que nous allions dans la bonne direction", a en outre souligné Vowles.

