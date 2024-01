James Vowles: "Ho imparato molto da Toto Wolff

Il team Williams ha concluso la stagione 2022 all'ultimo posto del campionato costruttori. Con soli otto punti di campionato, è stato ben lontano dal nono posto del team AlphaTauri, che ha raccolto 35 punti nel corso dell'anno. Il risultato negativo ha portato a un cambio di personale alla guida della squadra corse. Jost Capito ha dovuto lasciare nel dicembre 2022 e James Vowles è stato presentato come suo successore nel gennaio 2023.

Il capo stratega della Mercedes, in carica da lungo tempo, ha svolto un ruolo chiave nel successo della squadra ufficiale del marchio della stella durante i suoi anni dominanti, e una tendenza al rialzo si è rapidamente manifestata anche alla Williams. La squadra ha concluso il suo primo anno sotto la guida di Vowles al settimo posto nel campionato costruttori, lasciandosi alle spalle non solo AlphaTauri, ma anche il team Alfa Romeo (ora Stake F1) e la scuderia statunitense Haas.

Il 44enne ha fatto un bilancio della penultima prova di forza a Las Vegas. Alla domanda su come sia andata finora la sua esperienza come team principal, ha spiegato: "Sono stato fortunato ad avere intorno a me persone che mi hanno aiutato e ho imparato molto da Toto Wolff". E ha scherzato: "Non li ho messi tutti in pratica, perché alcuni consigli erano piuttosto scadenti, a dire il vero".

Su una nota più seria, l'ingegnere ha aggiunto: "No, a parte gli scherzi, Toto mi ha davvero preso sotto la sua ala e mi ha insegnato molto. Erano cose che dovevo sapere e che devo imparare ancora oggi. Rispetto ai miei colleghi che hanno già esperienza, devo recuperare molto. E c'è ancora molto da fare per tornare al top".

"Anche questo non è mai merito di una singola persona, non è così che funziona una squadra di Formula 1. È il risultato di tutti i 1000 e più piloti. È il risultato di tutti i 1000 o 800 dipendenti che lavorano duramente dietro le quinte. E il nostro compito è quello di assicurarci che stiamo andando nella giusta direzione", ha sottolineato Vowles.

