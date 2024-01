James Vowles: "Aprendi muito com Toto Wolff"

A equipa Williams terminou a época de 2022 no último lugar do campeonato de construtores. Com apenas oito pontos no campeonato, ficou muito longe da equipa AlphaTauri, nona classificada, que somou 35 pontos ao longo do ano. O mau resultado levou a uma mudança de pessoal na direção da equipa de corrida. Jost Capito teve de sair em dezembro de 2022 e James Vowles foi apresentado como seu sucessor em janeiro de 2023.

O estratega-chefe da Mercedes, há muito em funções, desempenhou um papel fundamental no sucesso da equipa de trabalho da marca estrela durante os seus anos dominantes, e uma tendência ascendente tornou-se rapidamente evidente também na Williams. A equipa terminou o seu primeiro ano sob o comando de Vowles em sétimo lugar no campeonato de construtores - deixando para trás não só a AlphaTauri, mas também a equipa Alfa Romeo (agora Stake F1) e a equipa americana Haas.

O piloto de 44 anos fez um balanço do penúltimo confronto em Las Vegas. Quando lhe perguntaram como tinha corrido a sua experiência como chefe de equipa, explicou: "Tive a sorte de ter pessoas à minha volta que me ajudaram e aprendi muito com Toto Wolff". E brincou: "Não pus tudo em prática, porque alguns dos conselhos eram bastante disparatados, para ser honesto."

Mais a sério, o engenheiro acrescentou: "Não, brincadeiras à parte, o Toto protegeu-me e ensinou-me muito. Eram coisas que eu precisava de saber, e ainda hoje há coisas que preciso de aprender. Em comparação com os meus colegas que já têm experiência, tenho muito que aprender. E ainda há muito a fazer para voltar ao topo".

"Isto também nunca é mérito de uma única pessoa, não é assim que funciona uma equipa de Fórmula 1. É o feito de todos os 1000 ou 800 funcionários que trabalham arduamente nos bastidores. E o nosso trabalho é garantir que estamos a ir na direção certa", sublinhou Vowles.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas