Carlos Sainz (Ferrari) : "C'est comme ça que ça doit continuer".

A 61 ans, l'as du rallye Carlos Sainz a prouvé une fois de plus qu'il était doué au volant : l'Espagnol a remporté pour la quatrième fois l'exigeant rallye Dakar et a ainsi offert à Audi, à la fin de son engagement dans le Dakar, son premier triomphe dans cette course dans le désert, que beaucoup considèrent comme la plus difficile du monde.

Le fils du même nom n'a pas tari d'éloges sur la performance de son père. Carlos Sainz jr. s'est enthousiasmé pour la victoire de son père : "Il a géré la course comme lui seul pouvait le faire. Il a réalisé la performance la plus intelligente que j'ai jamais vue sur le Dakar. Il a parfaitement géré la situation et a montré son expérience".

"Je lui ai demandé de ne pas trop accélérer, parce qu'en fin de compte, le Dakar est une course d'endurance et qu'il aime vraiment ramer", a révélé le madrilène de 29 ans, qui profite de la première place de son père pour fixer un objectif ambitieux pour lui-même.

"2024 a bien commencé", a déclaré en souriant le double vainqueur de GP, avant d'ajouter, combatif : "C'est comme ça que ça doit continuer maintenant pour la famille Sainz". L'an dernier, le pilote Ferrari a réussi à offrir à son équipe sa seule victoire de la saison à Singapour. Il a terminé le championnat du monde à la septième place du classement.