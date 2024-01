Carlos Sainz (Ferrari): "È così che deve andare avanti adesso".



di Otto Zuber - Traduzione automatica da Tedesco

Motorsport Images

Dopo che il padre ha festeggiato la sua quarta vittoria alla Dakar, Carlos Sainz Jr. ha espresso parole di elogio per l'omonima leggenda del rally. La stella della Ferrari ha colto il trionfo come un'opportunità per lanciare una sfida.

