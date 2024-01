Carlos Sainz (Ferrari): "É assim que tem de continuar agora"

Depois de o seu pai ter festejado a sua quarta vitória no Dakar, Carlos Sainz Jr. não poupou elogios à lenda do rali com o mesmo nome. E a estrela da Ferrari aproveitou o triunfo como uma oportunidade para lançar um desafio.

Aos 61 anos de idade, o ás dos ralis Carlos Sainz provou mais uma vez a sua qualidade ao volante: o espanhol garantiu a vitória no exigente Rali Dakar pela quarta vez, dando à Audi o seu primeiro triunfo na perseguição no deserto, que muitos consideram ser a corrida mais dura do mundo, no final da sua participação no Dakar.

O filho com o mesmo nome também elogiou o desempenho do pai. Carlos Sainz Jr. elogiou a vitória do seu pai: "Ele geriu a corrida como só ele sabe fazer. Fez o Dakar mais inteligente que alguma vez vi. Geriu a corrida na perfeição e mostrou a sua experiência".

"Pedi-lhe para não acelerar muito, porque, em última análise, o Dakar é uma corrida de longa distância e ele gosta de correr a sério", revelou o madrileno de 29 anos, que está a usar o primeiro lugar do pai como uma oportunidade para estabelecer um objetivo ambicioso.

"2024 começou bem", explicou o bicampeão do GP com um sorriso, acrescentando com espírito de luta: "Tem que continuar assim para a família Sainz". No ano passado, o piloto da Ferrari conseguiu dar à sua equipa a única vitória da época em Singapura. Terminou o campeonato em sétimo lugar na classificação.