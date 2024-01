L'équipe Aston Martin s'est surprise elle-même au début de l'année dernière : avec la nouvelle recrue Fernando Alonso, l'écurie de Silverstone a réussi à monter six fois sur le podium lors des huit premières courses. Le double champion a terminé troisième lors des trois premiers GP à Bahreïn, en Arabie Saoudite et en Australie, il a également pu fêter sa troisième place à Miami et il a terminé deuxième à Monaco et au Canada.

Mais plus la saison avançait, plus il devenait difficile de rivaliser avec la concurrence. La phase durant laquelle les podiums se sont faits plus rares n'a pas été facile, comme l'avoue Mike Krack. "Cette phase a été un défi, car il faut comprendre ce qui se passe", a expliqué le chef d'équipe lors d'un entretien rétrospectif pour le site web officiel de l'équipe.

"Il faut prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Est-ce que les autres se sont nettement améliorés ? Ou n'avons-nous pas assez bien progressé nous-mêmes ?", s'est demandé le Luxembourgeois de 51 ans. "Tu dois rester honnête avec toi-même dans ton évaluation et poser des questions difficiles afin de pouvoir construire une compréhension".

"Ensuite, tu dois aussi t'assurer que tout le monde dans l'équipe comprend la situation, il faut se serrer les coudes et se battre ensemble", a poursuivi Krack. "Et j'ai souligné à plusieurs reprises que l'objectif pour le reste de la saison était de mieux comprendre la voiture et de faire en sorte qu'elle reparte dans la bonne direction. Je pensais que ce serait fantastique de monter à nouveau sur le podium dans la deuxième partie de la saison, et nous l'avons fait deux fois - mais tout le monde chez nous veut faire encore mieux".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island