Il team Aston Martin ha sorpreso se stesso all'inizio dello scorso anno: con il nuovo arrivato Fernando Alonso, la scuderia di Silverstone è salita sul podio sei volte nelle prime otto gare. Il due volte campione ha concluso i primi tre GP in Bahrain, Arabia Saudita e Australia al terzo posto, è arrivato terzo anche a Miami e secondo a Monaco e in Canada.

Tuttavia, più la stagione andava avanti, più diventava difficile tenere il passo della concorrenza. La fase in cui i piazzamenti sul podio sono diventati più rari non è stata facile, come ammette Mike Krack. "Questa fase è stata una sfida perché devi capire cosa sta succedendo", ha spiegato il boss della squadra in un'intervista retrospettiva per il sito ufficiale del team.

"Bisogna fare un passo indietro e guardare il quadro generale. Gli altri sono migliorati in modo significativo? O noi stessi non siamo progrediti abbastanza?", ha chiesto il 51enne lussemburghese. "Bisogna essere onesti con se stessi nella valutazione e porsi domande difficili, in modo da poter costruire una comprensione".

"Poi bisogna anche assicurarsi che tutti i membri della squadra capiscano la situazione, che rimangano uniti e che lottino insieme", ha proseguito Krack. "Ho sottolineato più volte che l'obiettivo per il resto della stagione era quello di capire meglio la vettura e di farla andare di nuovo nella giusta direzione. Pensavo che sarebbe stato fantastico ottenere un altro podio nella seconda parte della stagione e lo abbiamo fatto due volte, ma tutti qui vogliono ottenere di più".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas