A equipa Aston Martin surpreendeu-se a si própria no início do ano passado: com o recém-chegado Fernando Alonso, a equipa de corridas baseada em Silverstone terminou no pódio seis vezes nas primeiras oito corridas. O bicampeão terminou os três primeiros GPs no Bahrein, Arábia Saudita e Austrália em terceiro lugar, também terminou em terceiro em Miami e em segundo no Mónaco e no Canadá.

No entanto, quanto mais a época se prolongava, mais difícil se tornava acompanhar a concorrência. A fase em que os lugares no pódio se tornaram mais raros não foi fácil, como admite Mike Krack. "Esta fase foi um desafio porque é preciso perceber o que está a acontecer", explicou o chefe de equipa numa entrevista retrospetiva para o site oficial da equipa.

"É preciso dar um passo atrás e olhar para o panorama geral. Será que os outros melhoraram muito? Ou será que nós mesmos não evoluímos o suficiente?", questionou o luxemburguês de 51 anos. "Temos de ser honestos connosco próprios na nossa avaliação e fazer perguntas difíceis para podermos construir uma compreensão".

"Depois, também é preciso garantir que todos os elementos da equipa compreendem a situação, que têm de se manter unidos e lutar em conjunto. "E salientei várias vezes que o objetivo para o resto da época era compreender melhor o carro e pô-lo de novo na direção certa. Pensei que seria fantástico conseguir outro pódio na segunda parte da época e fizemo-lo duas vezes - mas todos aqui querem conseguir mais."

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas