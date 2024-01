Kevin Magnussen sobre 2023: No highlights

No hubo mucho que celebrar para Kevin Magnussen el año pasado. El piloto de Haas sólo terminó en los puntos en tres ocasiones, y por poco: en Arabia Saudí, Miami y Singapur, no pasó del décimo puesto.

Echando la vista atrás, el danés explicó en el final de temporada en Abu Dhabi cuando se le preguntó por los momentos más destacados de su temporada: "Por desgracia, tengo que decir que no hubo grandes momentos destacados". Y recordó: "Hubo carreras en las que habría estado increíblemente contento con el décimo puesto".

"Eso demuestra realmente el tipo de año que hemos tenido. Pero, por supuesto, los Grandes Premios en los que los puntos estaban al alcance de la mano también fueron nuestros momentos más destacados. Pero, por desgracia, no pudimos conseguir más que el décimo puesto", añadió el piloto de 31 años con un suspiro.

No obstante, Magnussen está seguro de que la gran actualización ha dado una dirección al coche de este año. "El coche no tiene más carga aerodinámica sobre el papel, no es más rápido, pero es más fácil de conducir. Es más fácil porque el equilibrio es más consistente. Y creo que esa es exactamente la dirección que debemos seguir durante el desarrollo en invierno. Espero que podamos dar un paso adelante con él".

Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 febrero: Mercedes

14 febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island