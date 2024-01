Kevin Magnussen à propos de 2023 : Pas de faits marquants

Pour Kevin Magnussen, il n'y a pas eu grand-chose à fêter sur le plan sportif l'année dernière. Le pilote Haas n'est entré que trois fois dans les points, et encore, de justesse : il n'a pas dépassé la dixième place en Arabie Saoudite, à Miami et à Singapour.

Rétrospectivement, lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, le Danois a déclaré, lorsqu'on lui a demandé quels avaient été les moments forts de sa saison : "Je dois malheureusement dire qu'il n'y a pas eu de grands moments". Et il s'est souvenu : "Il y a eu des courses où j'aurais été incroyablement heureux de terminer à la dixième place".

"En fait, cela montre déjà quel genre d'année nous avons eu. Mais bien sûr, les GP où les points étaient à portée de main étaient aussi nos moments forts. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu faire mieux que la dixième place", a ajouté le pilote de 31 ans en soupirant.

Au moins, avec la grande mise à jour, on a trouvé une direction pour la voiture de cette année, Magnussen en est sûr. "Sur le papier, la voiture n'a pas plus d'appui, elle n'est pas plus rapide, mais elle est plus facile à conduire. C'est plus facile parce que l'équilibre est plus constant. Et je pense que c'est dans cette direction que nous devrons aller lors du développement de l'hiver. J'espère que cela nous permettra de faire un pas en avant".

