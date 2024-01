Kevin Magnussen nel 2023: Non ci sono punti salienti

L'anno scorso Kevin Magnussen non ha avuto molto da festeggiare. Il pilota della Haas è arrivato nei punti solo tre volte, e per poco: in Arabia Saudita, a Miami e a Singapore non è andato oltre il decimo posto.

Guardando al passato, il danese ha spiegato, nel finale di stagione ad Abu Dhabi, quando gli è stato chiesto quali fossero i momenti salienti della sua stagione: "Purtroppo, devo dire che non ci sono stati grandi momenti salienti". E ha ricordato: "Ci sono state gare in cui sarei stato incredibilmente felice del decimo posto".

"Questo dimostra che tipo di anno abbiamo avuto. Ma naturalmente anche i GP in cui i punti erano a portata di mano sono stati i nostri punti di forza. Ma purtroppo non siamo riusciti ad andare oltre il decimo posto", ha aggiunto il 31enne con un sospiro.

Tuttavia, Magnussen è certo che l'importante aggiornamento abbia dato una direzione alla vettura di quest'anno. "Sulla carta la vettura non ha più deportanza, non è più veloce, ma è più facile da guidare. È più facile perché il bilanciamento è più costante. E credo che sia proprio questa la direzione in cui dobbiamo andare durante lo sviluppo invernale. Spero che riusciremo a fare un passo avanti".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas