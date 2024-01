Kevin Magnussen sobre 2023: Sem destaques

A equipa Haas terminou o Campeonato do Mundo de 2023 em último lugar, com Kevin Magnussen a terminar em 19º lugar na classificação dos pilotos. O ano passado foi difícil, admitiu o dinamarquês no final da época em Abu Dhabi.

Kevin Magnussen não teve muitos motivos para comemorar no ano passado. O piloto da Haas só terminou nos pontos três vezes - e por pouco: na Arábia Saudita, em Miami e em Singapura, não foi além do décimo lugar.

Olhando para trás, o dinamarquês explicou no final da época em Abu Dhabi, quando questionado sobre os pontos altos da sua época: "Infelizmente, tenho de dizer que não houve grandes pontos altos". E recordou: "Houve corridas em que eu teria ficado incrivelmente feliz com o décimo lugar".

"Isso mostra, de facto, o tipo de ano que tivemos. Mas, claro, os GPs em que os pontos estavam ao alcance também foram os nossos pontos altos. Mas, infelizmente, não conseguimos mais do que o décimo lugar", acrescentou o piloto de 31 anos com um suspiro.

No entanto, Magnussen tem certeza de que a grande atualização deu uma direção ao carro deste ano. "O carro não tem mais downforce no papel, não é mais rápido, mas é mais fácil de conduzir. É mais fácil porque o equilíbrio é mais consistente. E penso que é exatamente essa a direção que temos de seguir durante o desenvolvimento no inverno. Espero que possamos dar um passo em frente com ele".

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas