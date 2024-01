Robert Kubica sur Ferrari : "Une blessure ouverte

Après la saison 2010, le monde de la Formule 1 était unanime : Robert Kubica était l'un des grands talents du peloton des GP. Le rapide Polonais, qui a réalisé le rêve de l'équipe Sauber de remporter un GP en 2008, disposait également d'un contrat avec Ferrari pour la saison 2012. Mais au printemps 2011, il a été victime d'un accident lors du "Ronde di Andora Rallye" en Ligurie, au cours duquel il s'est blessé si gravement qu'il n'a pas pu envisager de poursuivre sa carrière de pilote de course pour le moment.

Kubica a surtout souffert du bras droit, mais il ne s'est pas laissé décourager pour autant, il a continué à travailler dur et a réussi à revenir sur le circuit. Il a d'abord effectué des essais pour Renault et Williams, puis a pu participer à des entraînements en tant que réserviste. Et en 2019, il a finalement repris le volant de Williams en tant que pilote de GP, 3046 jours après sa dernière participation à un Grand Prix.

Bien que la voiture de course Williams ait été loin d'être compétitive cette année-là, il a marqué un point au championnat du monde sur le circuit d'Hockenheim en terminant dixième - c'est resté le seul point de l'équipe britannique pour la saison 2019. Son coéquipier de l'époque, George Russell, qui court aujourd'hui sous les couleurs de Mercedes, est reparti bredouille. Kubica a tout de même perdu sa place, mais ce n'était pas la fin de sa carrière en GP.

En effet, en 2021, Kimi Räikkönen n'a pas pu participer à la course en raison d'un test Corona positif. Kubica, qui était alors le troisième homme de l'équipe Alfa Romeo-Sauber aux côtés du Finlandais et d'Antonio Giovinazzi, a pris le relais à Zandvoort et Monza et a réussi à se classer 15e à la course aux Pays-Bas et 14e en Italie.

Kubica a fait ses adieux à la Formule 1 l'année dernière, mais pas au circuit. Dans le championnat du monde d'endurance, il a été couronné champion LMP2 avec Rui Andrade et Louis Delétraz dans l'Oreca 07. Cette année, il concourra pour l'équipe AF Corse dans la Ferrari 499P de la série Hypercar. Il sait que "rouler pour Ferrari est très différent de rouler avec d'autres marques".

Et l'homme aujourd'hui âgé de 39 ans avoue dans un entretien avec notre confrère de la "Gazzetta dello Sport" : "En tant que pilote de Formule 1, j'avais deux objectifs : gagner le championnat du monde et monter dans la voiture rouge. Cela ne s'est pas produit, mon chemin de vie a été différent et je dois avouer qu'une blessure ouverte est restée. Mais maintenant, j'ai cette formidable opportunité de relever le défi du WEC avec Ferrari".