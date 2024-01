Robert Kubica sulla Ferrari: "Ferita aperta".

Il mondo della Formula 1 era unanime dopo la stagione 2010: Robert Kubica era uno dei grandi talenti nel campo dei GP. Il veloce polacco, che ha realizzato il sogno del team Sauber di vincere il GP nel 2008, aveva anche un contratto con la Ferrari per la stagione 2012, ma nella primavera del 2011 ha subito un incidente alla "Ronde di Andora Rallye" in Liguria, in cui si è ferito così gravemente da non poter continuare la sua carriera di pilota per il momento.

Il braccio destro di Kubica, in particolare, gli ha causato problemi, ma non si è lasciato scoraggiare, ha continuato a lavorare duramente ed è riuscito a tornare in pista. Prima ha completato i test drive per Renault e Williams, poi gli è stato permesso di partecipare alle sessioni di allenamento come pilota di riserva. Nel 2019, infine, è tornato sulla griglia di partenza come pilota di GP per la Williams, 3046 giorni dopo la sua ultima uscita nei Gran Premi.

Sebbene il pilota della Williams sia stato tutt'altro che competitivo quell'anno, ha ottenuto un punto per il campionato del mondo all'Hockenheimring con il decimo posto - l'unico punto della squadra britannica nella stagione 2019. Il suo compagno di squadra di allora, George Russell, che ora guida con i colori della Mercedes, è rimasto a mani vuote. Kubica perse comunque il suo posto, ma non fu la fine della sua carriera nei GP.

Kimi Räikkönen non ha potuto gareggiare nel 2021 a causa della positività al test del coronavirus. Kubica, che all'epoca era il terzo uomo insieme al finlandese e ad Antonio Giovinazzi per il team Alfa Romeo Sauber, è subentrato a Zandvoort e a Monza e ha concluso la gara al 15° posto in Olanda e al 14° in Italia.

Kubica si è ritirato dalla Formula 1 l'anno scorso, ma non dalla pista. Nel Campionato Mondiale Endurance è stato incoronato campione LMP2 con Rui Andrade e Louis Delétraz sulla Oreca 07. Quest'anno gareggerà per il Campionato Mondiale Endurance. Quest'anno gareggerà per il team AF Corse con la Ferrari 499P nella serie hypercar. Lo sa bene: "Guidare per la Ferrari è molto diverso dal correre con altri marchi".

E l'ormai 39enne ammette in un'intervista al collega della Gazzetta dello Sport: "Come pilota di Formula 1 avevo due obiettivi: vincere il campionato del mondo e salire sulla rossa. Non è successo, il mio percorso di vita è stato diverso e devo ammettere che una ferita aperta rimane. Ma ora ho la grande opportunità di affrontare la sfida nel WEC con la Ferrari".