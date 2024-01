Robert Kubica sobre a Ferrari: "Ferida aberta"

Robert Kubica deveria ter competido na Fórmula 1 com um Ferrari em 2012, mas o grave acidente de rali que sofreu em fevereiro de 2011 acabou com todos os planos. O polaco admite: Ainda hoje me dói.

O mundo da Fórmula 1 foi unânime após a época de 2010: Robert Kubica era um dos grandes talentos no campo dos GP. O veloz polaco, que cumpriu o sonho da equipa Sauber de vencer o GP em 2008, também tinha um contrato com a Ferrari para a época de 2012, mas na primavera de 2011 sofreu um acidente no "Ronde di Andora Rallye" na Ligúria, no qual ficou tão gravemente ferido que não pôde continuar a sua carreira de piloto por enquanto.

O braço direito de Kubica, em particular, causou-lhe problemas, mas ele não se deixou abater, continuou a trabalhar arduamente e conseguiu regressar às pistas de corrida. Primeiro, fez testes de condução para a Renault e a Williams, depois foi autorizado a participar em sessões de treino como piloto de reserva. E em 2019, regressou finalmente à grelha de partida como piloto de GP da Williams - 3046 dias após o seu último Grande Prémio.

Embora o piloto da Williams tenha sido tudo menos competitivo nesse ano, marcou um ponto no campeonato do mundo em Hockenheimring, em décimo lugar - o único ponto da equipa britânica na época de 2019. O seu companheiro de equipa na altura, George Russell, que agora conduz com as cores da Mercedes, saiu de mãos vazias. Kubica ainda perdeu o seu lugar, mas este não foi o fim da sua carreira nos GPs.

Kimi Räikkönen não pôde competir em 2021 devido a um teste de coronavírus positivo. Kubica, que era o terceiro homem ao lado do finlandês e de Antonio Giovinazzi para a equipa Alfa Romeo Sauber na altura, interveio em Zandvoort e Monza e terminou em 15º na corrida na Holanda e em 14º na Itália.

Kubica retirou-se da Fórmula 1 no ano passado, mas não das pistas de corrida. No Campeonato do Mundo de Resistência, sagrou-se campeão de LMP2 com Rui Andrade e Louis Delétraz no Oreca 07. Este ano, vai competir pela equipa AF Corse com o Ferrari 499P na série dos hipercarros. Ele sabe: "Conduzir para a Ferrari é muito diferente de correr com outras marcas".

E o piloto, agora com 39 anos, admite numa entrevista ao seu colega da Gazzetta dello Sport: "Como piloto de Fórmula 1, tinha dois objectivos - ganhar o campeonato do mundo e entrar no carro vermelho. Isso não aconteceu, o meu percurso de vida foi diferente e tenho de admitir que ficou uma ferida aberta. Mas agora tenho esta grande oportunidade de dominar o desafio no WEC com a Ferrari."