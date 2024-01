Max Verstappen, champion de F1 : victoire iRacing à Daytona

Les stars de la Formule 1 doivent encore patienter près d'un mois avant le début des essais d'avant-saison à Bahreïn. Le champion de Formule 1 Max Verstappen ne se prépare pas seulement au gymnase pour la nouvelle saison. Il s'entraîne également avec des missions virtuelles sur le circuit pour la saison à venir, au cours de laquelle il vise un quatrième titre de champion du monde consécutif.

Avec Ole Steinbraten et Gianni Vecchio, il a participé à l'événement iRacing des 24 heures de Daytona et a pu fêter une victoire dans la catégorie GTD. Le trio, au volant d'une Mercedes-AMG, a pris la tête de la course pendant la nuit, au cours de laquelle Verstappen a effectué pas moins de quatre relais et a ainsi largement contribué à la victoire.

La voiture sœur portant le numéro 70 a terminé l'épreuve de force virtuelle à la troisième place. La victoire finale dans la catégorie GTP est revenue à l'équipe Williams Esports, pour laquelle le pilote d'IndyCar Agustin Canapino, Atte Kauppinen et Carl Jansson étaient en piste.

Le prochain événement iRacing dans le cadre du championnat "Real Racers Never Quit" aura lieu demain mardi. Il se déroulera sur le circuit de Silverstone avec des voitures de Formule 3.

Présentations de Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island