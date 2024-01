Il campione di F1 Max Verstappen: vittoria di iRacing a Daytona

Le stelle della Formula 1 hanno ancora poco meno di un mese da aspettare prima che i test pre-stagionali inizino in Bahrain. Il campione di Formula 1 Max Verstappen non si sta preparando per la nuova stagione solo in palestra. Si sta anche allenando per la prossima stagione con uscite virtuali in pista, in cui punta a vincere il suo quarto titolo mondiale consecutivo.

Insieme a Ole Steinbraten e Gianni Vecchio, ha partecipato all'evento iRacing della 24 ore di Daytona e ha festeggiato la vittoria nella classe GTD. Il trio, che viaggiava a bordo di un'auto da corsa Mercedes-AMG, ha preso il comando durante la notte, in cui Verstappen ha completato quattro stint e ha quindi contribuito in modo significativo alla vittoria.

La vettura gemella con il numero 70 ha concluso la prova virtuale al terzo posto. La vittoria assoluta nella classe GTP è andata al Team Williams Esports, rappresentato dal pilota IndyCar Agustin Canapino, Atte Kauppinen e Carl Jansson.

Il prossimo evento iRacing nell'ambito del campionato "Real Racers Never Quit" si svolgerà domani, martedì. Le auto di Formula 3 saranno guidate sul circuito di Silverstone.

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing

Test invernali di Formula 1

Dal 21 febbraio al 23 febbraio in Bahrain

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas