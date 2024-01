Max Verstappen, campeão de F1: vitória no iRacing em Daytona

As estrelas da Fórmula 1 ainda têm pouco menos de um mês para esperar até que os testes de pré-temporada comecem no Bahrein. O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen não está apenas a preparar-se para a nova temporada no ginásio. Ele também está a treinar para a próxima temporada com saídas virtuais na pista de corrida, na qual pretende ganhar o seu quarto título consecutivo no campeonato mundial.

Juntamente com Ole Steinbraten e Gianni Vecchio, participou no evento iRacing da corrida de 24 horas de Daytona e celebrou uma vitória na classe GTD. O trio, que viajava num Mercedes-AMG de corrida, assumiu a liderança durante a noite, na qual Verstappen completou quatro passagens e, assim, contribuiu significativamente para a vitória.

O carro irmão com o número 70 terminou o confronto virtual em terceiro lugar. A vitória geral na classe GTP foi para a equipa Williams Esports, representada pelo piloto de Fórmula Indy Agustin Canapino, Atte Kauppinen e Carl Jansson.

O próximo evento iRacing no âmbito do campeonato "Real Racers Never Quit" terá lugar amanhã, terça-feira. Os carros de Fórmula 3 serão conduzidos no Circuito de Silverstone.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing

Testes de inverno da Fórmula 1

21 de fevereiro a 23 de fevereiro no Bahrain

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas