Jean Todt : "Charles Leclerc mérite une chance au championnat du monde".

L'ancien directeur de l'équipe Ferrari et ex-président de la FIA Jean Todt parle de son favori dans le peloton de la Formule 1, géré par son fils Nicolas Todt. Il en est convaincu : la star de Ferrari mérite une chance au championnat du monde.

Il est évident que Jean Todt a un faible pour Charles Leclerc. En effet, le rapide Monégasque ne court pas seulement pour l'écurie dont Jean Todt a été le chef d'équipe pendant des années et avec beaucoup de succès. Il est également géré par le fils de Todt, Nicolas, et son entreprise "All Road Management".

Dans un entretien avec "La Stampa", Jean Todt confirme : "Actuellement, je soutiens Leclerc. Mon fils l'accompagne depuis ses années de karting et c'est aussi un pilote de course fantastique". L'ancien chef d'équipe de Ferrari et ancien président de la FIA est donc certain : "Il mérite une chance au championnat du monde".

Toutefois, Ferrari doit d'abord trouver un moyen de contrer le surdoué Max Verstappen et son équipe Red Bull Racing. A cet égard, le prochain grand changement de règlement de 2026 pourrait jouer en faveur de la plus ancienne écurie de GP du monde, comme le souligne Jean Todt. Car Ferrari aussi dominait autrefois avec Todt à sa tête, jusqu'à ce qu'elle chute en 2005 à la troisième place du championnat du monde derrière Renault et McLaren.

L'homme de 77 ans explique : "Red Bull Racing a constitué une équipe victorieuse avec un pilote qui est extraordinaire, très professionnel, intelligent et fantastique". Il y voit certainement des parallèles avec l'époque dominante de Ferrari avec Michael Schumacher. "Mais vous vous souvenez de 2005 ? C'était la même équipe avec les mêmes pilotes qui, après une saison pleine de victoires, n'était soudain plus compétitive".

On était certes redevenu compétitif l'année suivante, mais le titre a tout de même été perdu et Schumacher a fait ses adieux à la Formule 1 après la saison 2006 - pour revenir en 2010 avec Mercedes. "Nous sommes redevenus champions du monde en 2007 avec Kimi Räikkönen et en 2008, nous avons perdu la bataille pour le titre de champion du monde des pilotes dans les derniers mètres avec Felipe Massa", se souvient Jean Todt.

