Jean Todt: "Charles Leclerc merita una chance per il campionato del mondo".

L'ex capo della scuderia Ferrari ed ex presidente della FIA Jean Todt parla del suo favorito nel campo della Formula 1, gestito dal figlio Nicolas Todt. È convinto che il fuoriclasse della Ferrari meriti una chance per il campionato del mondo.

È evidente che Jean Todt ha un debole per Charles Leclerc. Il veloce monegasco non solo guida per la stessa scuderia che Jean Todt ha gestito con successo per molti anni come team principal. È anche gestito dal figlio di Todt, Nicolas, e dalla sua società "All Road Management".

In un'intervista a "La Stampa", Jean Todt conferma: "Attualmente sostengo Leclerc. Mio figlio è con lui fin dai tempi del karting e anche lui è un pilota fantastico". L'ex capo della scuderia Ferrari ed ex presidente della FIA è quindi sicuro: "Merita una chance per il campionato del mondo".

Tuttavia, la Ferrari deve prima trovare un modo per contrastare il pilota di punta Max Verstappen e il suo Red Bull Racing Team. Il prossimo importante cambiamento delle regole nel 2026 potrebbe giocare a favore della più antica scuderia di GP del mondo, come sottolinea Jean Todt. Dopo tutto, anche la Ferrari ha dominato con Todt al timone fino al 2005, quando è scesa al terzo posto nel campionato mondiale dietro Renault e McLaren.

Il 77enne spiega: "La Red Bull Racing ha messo insieme una squadra vincente con un pilota eccezionale, molto professionale, intelligente e fantastico". Vede dei paralleli con l'era dominante della Ferrari con Michael Schumacher. "Ma vi ricordate il 2005? Era la stessa squadra con gli stessi piloti che improvvisamente non era più competitiva dopo una stagione piena di vittorie".

Sebbene l'anno successivo fossero di nuovo competitivi, persero comunque il titolo e Schumacher si ritirò dalla Formula 1 dopo la stagione 2006, per poi tornare con la Mercedes nel 2010. "Siamo diventati di nuovo campioni del mondo nel 2007 con Kimi Räikkönen e nel 2008 abbiamo perso la battaglia per il titolo mondiale piloti con Felipe Massa negli ultimi metri", ricorda Jean Todt.

