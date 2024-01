Jean Todt: "Charles Leclerc merece uma oportunidade no campeonato do mundo"

O antigo chefe de equipa da Ferrari e ex-presidente da FIA, Jean Todt, fala sobre o seu favorito na Fórmula 1, que é gerida pelo seu filho Nicolas Todt. Está convencido de que a estrela da Ferrari merece uma oportunidade no campeonato do mundo.

É óbvio que Jean Todt tem um fraquinho por Charles Leclerc. O veloz monegasco não só conduz para a mesma equipa de corridas que Jean Todt geriu com sucesso durante muitos anos como chefe de equipa. É também gerido pelo filho de Todt, Nicolas, e pela sua empresa "All Road Management".

Numa entrevista ao jornal "La Stampa", Jean Todt confirma: "Atualmente, estou a apoiar o Leclerc. O meu filho acompanha-o desde os seus tempos de karting e é também um piloto fantástico". O ex-chefe de equipa da Ferrari e ex-presidente da FIA tem, portanto, a certeza: "Ele merece uma oportunidade no campeonato do mundo".

No entanto, a Ferrari tem de encontrar primeiro uma forma de contrariar o piloto Max Verstappen e a sua equipa Red Bull Racing. A próxima grande mudança de regras em 2026 poderia jogar nas mãos da mais antiga equipa de corridas de GP do mundo, como enfatiza Jean Todt. Afinal, a Ferrari também já dominou com Todt ao leme até 2005, altura em que caiu para o terceiro lugar no campeonato do mundo, atrás da Renault e da McLaren.

Aos 77 anos, Todt explica: "A Red Bull Racing formou uma equipa vencedora com um piloto excecional, muito profissional, inteligente e fantástico". O piloto vê paralelos com a era dominante da Ferrari com Michael Schumacher. "Mas lembram-se de 2005? Era a mesma equipa com os mesmos pilotos que, de repente, deixou de ser competitiva depois de uma época cheia de vitórias."

Apesar de terem sido novamente competitivos no ano seguinte, perderam o título e Schumacher retirou-se da Fórmula 1 após a época de 2006 - apenas para regressar com a Mercedes em 2010. "Voltámos a ser campeões do mundo em 2007 com Kimi Räikkönen e em 2008 perdemos a luta pelo título mundial de pilotos com Felipe Massa nos metros finais", recorda Jean Todt.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas