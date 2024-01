Helmut Marko à propos de Carlos Sainz : "Il n'a pas eu de chance".

En 2023, Carlos Sainz était responsable de la seule victoire de Ferrari la saison dernière. L'Espagnol de 29 ans a triomphé sur le circuit routier de Singapour et a terminé le championnat du monde à la septième place au classement général. Il a également été le seul adversaire de Red Bull Racing à remporter un GP l'année dernière.

Mais c'est sous les couleurs de Toro Rosso que le fils de la légende du rallye du même nom a fait ses premiers pas en GP. En 2010, il a intégré le Red Bull Junior Team et a fait ses débuts en championnat du monde en 2015 aux côtés de Max Verstappen, dont la carrière en GP a débuté au même moment. Et c'est précisément ce qui a fait sa malchance, le Dr Helmut Marko en est convaincu.

"Sainz est sans aucun doute un grand pilote", explique le Grazois dans un entretien avec "Marca". "Chez Toro Rosso, il était presque à égalité avec Max", a-t-il loué, tout en soulignant : "Mais il a eu la malchance d'être le coéquipier de Verstappen". Et il a révélé : "L'atmosphère entre les deux était assez toxique".

"Et vu la manière dont l'équipe était construite à l'époque, je ne voyais pas comment le garder chez nous, c'est pourquoi il est d'abord passé chez Renault, avant de courir pour McLaren et d'atterrir finalement chez Ferrari", a ajouté Marko, qui avait déjà été rapidement convaincu de la vitesse de Sainz avant son ascension dans la catégorie reine.

"Il était très rapide dans les catégories juniors. Lors de son premier test de Formule 1 à Silverstone, il était un peu plus rapide dans les coins rapides que Sebastian Vettel, dont les temps nous servaient alors de référence. Il était presque au même niveau que Verstappen, mais presque seulement, et lorsque nous avons eu le choix entre lui et Max, notre décision était claire".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island