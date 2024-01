Helmut Marko su Carlos Sainz: "È stato sfortunato".

Il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha un'ottima opinione di Carlos Sainz, arrivato in Formula 1 come Red Bull Junior. Tuttavia, lo spagnolo ha avuto la sfortuna di guidare accanto a Max Verstappen, dice l'uomo di Graz.

Nel 2023, Carlos Sainz è stato responsabile dell'unica vittoria della Ferrari nella scorsa stagione. Il 29enne spagnolo ha trionfato sul circuito cittadino di Singapore e ha concluso il Campionato del Mondo al settimo posto assoluto. È stato anche l'unico avversario della Red Bull Racing a trionfare in un GP l'anno scorso.

Tuttavia, il figlio dell'omonima leggenda del rally ha completato le sue prime uscite nei GP con i colori della Toro Rosso. Si è unito al Red Bull Junior Team nel 2010 e ha debuttato nel campionato mondiale nel 2015 al fianco di Max Verstappen, la cui carriera nei GP è iniziata nello stesso periodo. E proprio questa è stata la sua sfortuna, ne è certo il dottor Helmut Marko.

"Sainz è senza dubbio un grande pilota", ha spiegato l'uomo di Graz in un'intervista a Marca. "Era quasi alla pari con Max alla Toro Rosso", ha elogiato, ma ha anche sottolineato: "Ma ha avuto la sfortuna di essere il compagno di squadra di Verstappen". E ha rivelato: "L'atmosfera tra i due era piuttosto tossica".

"E per come era impostata la squadra all'epoca, non vedevo alcuna possibilità di tenerlo con noi, così è passato inizialmente alla Renault prima di guidare per la McLaren e infine finire alla Ferrari", ha aggiunto Marko, che si è subito convinto della velocità di Sainz anche prima della sua promozione nella classe regina.

"Era molto veloce nelle classi minori. Nel suo primo test di Formula 1 a Silverstone, nelle curve veloci è stato leggermente più veloce di Sebastian Vettel, i cui tempi sono stati un punto di riferimento per noi all'epoca. Era quasi allo stesso livello di Verstappen, ma solo quasi, e quando abbiamo dovuto scegliere tra lui e Max, è stato chiaro come dovevamo decidere".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas