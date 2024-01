Helmut Marko sobre Carlos Sainz: "Teve azar

Em 2023, Carlos Sainz foi o responsável pela única vitória da Ferrari na época passada. O espanhol de 29 anos triunfou no circuito de rua de Singapura e terminou o Campeonato do Mundo em sétimo lugar na geral. Ele também foi o único adversário da Red Bull Racing a conquistar um triunfo em um GP no ano passado.

No entanto, o filho da lenda do rali com o mesmo nome completou os seus primeiros GPs com as cores da Toro Rosso. Entrou para a Red Bull Junior Team em 2010 e estreou-se no campeonato do mundo em 2015, ao lado de Max Verstappen, cuja carreira em GP começou na mesma altura. E foi precisamente esse o seu azar, garante o Dr. Helmut Marko.

"Sainz é, sem dúvida, um grande piloto", explicou o homem de Graz numa entrevista à Marca. "Ele estava quase no mesmo nível de Max na Toro Rosso", elogiou, mas também enfatizou: "Mas ele teve o azar de ser o companheiro de equipa de Verstappen". E revelou: "A atmosfera entre os dois era bastante tóxica".

"E da forma como a equipa estava montada na altura, não vi nenhuma forma de o manter connosco, por isso ele inicialmente mudou para a Renault antes de conduzir para a McLaren e finalmente acabar na Ferrari", acrescentou Marko, que ficou rapidamente convencido da velocidade de Sainz mesmo antes da sua promoção à categoria rainha.

"Ele era muito rápido nas classes júnior. No seu primeiro teste de Fórmula 1 em Silverstone, ele foi ligeiramente mais rápido nas curvas rápidas do que Sebastian Vettel, cujos tempos serviram de referência para nós na altura. Ele estava quase no mesmo nível que Verstappen, mas apenas quase, e quando tivemos a escolha entre ele e Max, ficou claro como tínhamos que decidir."

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas