8e titre de champion du monde pour Lewis Hamilton : l'avis de Toto Wolff

Pour Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes, il ne fait aucun doute que Lewis Hamilton peut remporter son huitième titre de champion du monde et battre ainsi le record de Michael Schumacher. Il met en garde : "Il faut toujours croire que c'est possible".

Cela fait plus de deux ans que Lewis Hamilton n'est plus monté sur la plus haute marche du podium d'un GP. Le dernier triomphe de la star de Mercedes remonte au 5 décembre 2021 en Arabie Saoudite, sa 103e et dernière victoire en GP. Depuis, il a certes conquis 16 places sur le podium, mais c'est à chaque fois un adversaire du septuple champion du monde qui a franchi la ligne d'arrivée en première position.

Toto Wolff est néanmoins convaincu qu'Hamilton est en mesure d'être couronné champion du monde pour la huitième fois et de battre ainsi le record de Michael Schumacher, qu'il a atteint en 2020. Le directeur de l'équipe Mercedes a déclaré dans un entretien au "Telegraph" : "Vous devez toujours croire que c'est possible".

Il ne faut pas commencer la saison en pensant que c'est impossible, a souligné le Viennois. Et il a précisé : "Nous avons signé un contrat de deux ans avec Lewis et nous lui devons, ainsi qu'à George et au reste de l'équipe, de porter toute notre attention sur les années 2024 et 2025. Je pense que c'est possible".

L'année dernière, Hamilton et Russell ont prolongé leurs contrats de pilotes titulaires chez Mercedes jusqu'à fin 2025. On saura au plus tôt lors des essais de Bahreïn, qui débuteront le 21 février, si la Formule 1 de cette année, fabriquée à Brackley et Brixworth, permettra au duo de revenir en tête du peloton du championnat du monde. La voiture sera présentée le 14 février.

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island