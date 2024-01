L'ottavo titolo mondiale di Lewis Hamilton: le parole di Toto Wolff

Per il boss della Mercedes Toto Wolff, non ci sono dubbi sul fatto che Lewis Hamilton possa vincere il suo ottavo titolo mondiale e battere il record di Michael Schumacher. E avverte: "Bisogna sempre credere che sia possibile".

Lewis Hamilton non sale sul gradino più alto del podio di un GP da oltre due anni. La stella della Mercedes ha trionfato per l'ultima volta il 5 dicembre 2021 in Arabia Saudita, che è stata la sua 103esima e ultima vittoria in un GP. Da allora, ha conquistato 16 podi, ma ogni volta un avversario del sette volte campione del mondo è arrivato primo.

Tuttavia, Toto Wolff è convinto che Hamilton sia in grado di essere incoronato campione del mondo per l'ottava volta e di superare il record di Michael Schumacher, ottenuto nel 2020. Il boss della Mercedes ha spiegato in un'intervista al The Telegraph: "Bisogna sempre credere che sia possibile".

Non si può iniziare la stagione pensando che sia impossibile, ha sottolineato il viennese. E ha chiarito: "Abbiamo firmato un contratto di due anni con Lewis e dobbiamo a lui, così come a George e al resto della squadra, concentrare tutta la nostra attenzione sul 2024 e 2025. Penso che sia possibile".

L'anno scorso, Hamilton e Russell hanno prolungato i loro contratti come piloti titolari Mercedes fino alla fine del 2025. Se quest'anno la monoposto di Formula 1 di Brackley e Brixworth darà al duo la possibilità di tornare in testa al mondiale lo si saprà al più presto durante i test in Bahrain, che inizieranno il 21 febbraio. La vettura sarà presentata il 14 febbraio.

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas