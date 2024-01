Logan Sargeant (Williams): En el punto de mira de los críticos

Logan Sargeant terminó su primer año en la Fórmula 1 en el puesto 21 de la clasificación de pilotos, el penúltimo. Sólo Nyck de Vries, que fue descartado por AlphaTauri tras diez fines de semana de Gran Premio, lo hizo peor. El debutante de Williams sólo entró una vez en los puntos: Terminó décimo en Texas, sumando sus primeros puntos en el campeonato del mundo.

En comparación, su compañero de equipo Alex Albon puntuó ocho veces y terminó su cuarta temporada de Fórmula 1 en 13ª posición con 27 puntos. El duelo en clasificación entre el londinense de 27 años y el floridano de 23 es aún más claro. Albon estuvo por delante en todas las sesiones de entrenamientos finales del GP.

No es de extrañar que se alcen voces críticas; los expertos están convencidos de que la falta de experiencia no explica del todo la gran diferencia de rendimiento. Por eso, el piloto profesional James Hinchcliffe, por ejemplo, ha pedido en la página web oficial de la Fórmula 1 que el estadounidense mejore su juego si no quiere perder su puesto en el equipo.

"A duras penas pudo mantener su puesto en Williams para 2024 y, en algunos momentos del año pasado, mostró un buen ritmo, comparable al de su compañero de equipo. Sin embargo, la falta de regularidad y varias caídas costosas le impidieron dar un paso adelante", subraya el piloto de 37 años.

Ahora que Sargeant tiene un año de experiencia y ya no disfruta de la condición de novato, tiene que demostrar de lo que es capaz este año, añade Hinchcliffe, pero también hace hincapié en lo grande que es el reto que debe dominar un debutante en la Fórmula 1.

El propio Sargeant está convencido de que los pilotos estadounidenses son juzgados de forma diferente a sus colegas profesionales. "Creo que la gente piensa y espera menos de un piloto americano", se quejó a "Motorsport.com", pero también añadió que esto, en última instancia, no importa siempre y cuando las personas adecuadas sepan lo que está pasando.

Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 febrero: Mercedes

14 febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island