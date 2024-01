Logan Sargeant (Williams) : Dans le collimateur des critiques

Logan Sargeant a terminé sa première année en Formule 1 à la 21e et avant-dernière place du classement des pilotes du championnat du monde. Seul Nyck de Vries, qui a été écarté d'AlphaTauri après dix week-ends de GP, a fait pire. Le rookie de Williams n'est entré qu'une seule fois dans les points : Au Texas, il s'est classé dixième et a ainsi obtenu son premier point au championnat du monde.

A titre de comparaison, son coéquipier Alex Albon a marqué huit fois des points et a terminé sa quatrième saison de Formule 1 à la 13e place du championnat du monde avec 27 points. Le duel en qualifications entre le Londonien de 27 ans et le Floridien de 23 ans est encore plus net. Lors de toutes les séances d'entraînement finales du GP, Albon a eu l'avantage.

Il n'est donc pas étonnant que des voix critiques s'élèvent, les experts étant convaincus que le manque d'expérience n'explique pas entièrement la grande différence de performance. C'est pourquoi le pilote professionnel James Hinchcliffe demande sur le site officiel de la Formule 1 que l'Américain fasse mieux s'il ne veut pas perdre sa place dans l'équipe.

"Il n'a pu conserver que difficilement son cockpit chez Williams pour 2024 et il a certes montré par moments l'an dernier un bon rythme, comparable à celui de son coéquipier. Mais le manque de constance et plusieurs crashs coûteux l'ont empêché de percer", souligne l'homme de 37 ans.

Comme Sargeant a maintenant un an d'expérience et qu'il ne bénéficie plus du statut de rookie, il doit prouver cette année de quoi il est capable, ajoute Hinchcliffe, tout en soulignant l'ampleur du défi que doit relever un débutant en Formule 1.

Sargeant lui-même est convaincu que les pilotes américains sont évalués différemment de leurs collègues professionnels. "Je pense que les gens pensent et attendent moins d'un pilote américain", se plaint-il auprès de "Motorsport.com", tout en ajoutant qu'en fin de compte, cela n'a pas d'importance tant que les bonnes personnes savent de quoi il retourne.

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island