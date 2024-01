Logan Sargeant (Williams): Nel mirino della critica

Logan Sargeant ne è convinto: i piloti americani sono giudicati in modo diverso dai loro rivali di altri Paesi. Tuttavia, il pilota della Williams non ha ancora impressionato sulla carta.

Logan Sargeant ha concluso il suo primo anno di Formula 1 al 21° posto nella classifica piloti, la penultima posizione. Solo Nyck de Vries, che è stato abbandonato da AlphaTauri dopo dieci weekend di GP, è andato peggio. Il debuttante della Williams è andato a punti solo una volta: È arrivato decimo in Texas, ottenendo i suoi primi punti nel campionato del mondo.

In confronto, il suo compagno di squadra Alex Albon è andato a punti otto volte e ha concluso la sua quarta stagione di Formula 1 al 13° posto con 27 punti. Il duello in qualifica tra il 27enne londinese e il 23enne della Florida è ancora più netto. Albon è stato in vantaggio in tutte le sessioni di prove finali del GP.

Non c'è da stupirsi se si levano voci critiche; gli esperti sono convinti che la mancanza di esperienza non spieghi completamente la grande differenza di prestazioni. Per questo motivo, il pilota professionista James Hinchcliffe, ad esempio, sul sito ufficiale della Formula 1 ha invitato l'americano a fare un passo avanti se non vuole perdere il suo posto in squadra.

"È riuscito a mantenere la sua cabina di pilotaggio alla Williams per il 2024 solo con difficoltà e a volte l'anno scorso ha mostrato un buon ritmo che era paragonabile a quello del suo compagno di squadra. Tuttavia, una mancanza di costanza e diversi incidenti costosi gli hanno impedito di fare un passo avanti", sottolinea il 37enne.

Ora che Sargeant ha un anno di esperienza e non gode più dello status di rookie, deve dimostrare cosa è in grado di fare quest'anno, aggiunge Hinchcliffe, ma sottolinea anche quanto sia grande la sfida per un esordiente di Formula 1.

Lo stesso Sargeant è convinto che i piloti americani siano giudicati in modo diverso dai loro colleghi professionisti. "Credo che la gente pensi e si aspetti meno da un pilota americano", ha dichiarato a "Motorsport.com", ma ha anche aggiunto che alla fine questo non ha importanza, purché le persone giuste sappiano cosa sta succedendo.

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas