Logan Sargeant (Williams): Na mira dos críticos

Logan Sargeant está convencido: os pilotos americanos são julgados de forma diferente dos seus rivais de outros países. No entanto, o piloto da Williams ainda não impressionou no papel.

Logan Sargeant terminou o seu primeiro ano de Fórmula 1 em 21º lugar na classificação dos pilotos, a penúltima posição. Apenas Nyck de Vries, que foi abandonado pela AlphaTauri após dez fins-de-semana de GP, teve um desempenho pior. O estreante da Williams só conseguiu chegar aos pontos uma vez: Terminou em décimo lugar no Texas, marcando os seus primeiros pontos no campeonato do mundo.

Em comparação, o seu companheiro de equipa Alex Albon marcou pontos oito vezes e terminou a sua quarta temporada de Fórmula 1 em 13º lugar com 27 pontos. O duelo de qualificação entre o londrino de 27 anos e o jovem de 23 anos da Florida é ainda mais claro. Albon esteve à frente em todas as sessões de treinos finais para o GP.

Não é de admirar que se levantem vozes críticas; os especialistas estão convencidos de que a falta de experiência não explica totalmente a grande diferença de desempenho. É por isso que o piloto profissional James Hinchcliffe, por exemplo, apelou no site oficial da Fórmula 1 para que o americano melhore o seu jogo se não quiser perder o seu lugar na equipa.

"Ele só conseguiu manter o seu lugar na Williams para 2024 com dificuldade e, por vezes, no ano passado, mostrou um bom ritmo, comparável ao do seu companheiro de equipa. No entanto, a falta de consistência e vários acidentes dispendiosos impediram-no de fazer progressos", sublinha o piloto de 37 anos.

Agora que Sargeant tem um ano de experiência e já não goza do estatuto de estreante, tem de provar o que pode fazer este ano, acrescenta Hinchcliffe, mas também sublinha o grande desafio que é para um estreante na Fórmula 1 dominar.

O próprio Sargeant está convencido de que os pilotos americanos são julgados de forma diferente dos seus colegas profissionais. "Acho que as pessoas pensam e esperam menos de um piloto americano", queixou-se ao "Motorsport.com", mas também acrescentou que isso, em última análise, não importa, desde que as pessoas certas saibam o que está a acontecer.

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas