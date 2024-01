Fernando Alonso: Lo que faltaba en el Ferrari para el título mundial

Tres títulos mundiales como su ídolo Ayrton Senna: así es como Fernando Alonso quería retirarse de la Fórmula 1. No le salió nada: En una mezcla de malas decisiones y mala suerte en las carreras, un título tras otro se le escapó de las manos. Alonso podría ser hoy fácilmente pentacampeón, sólo superado por los grandes Michael Schumacher y Lewis Hamilton (con siete títulos mundiales cada uno).

Pero en 2007, el entonces jefe del equipo McLaren, Ron Dennis, dejó que el nuevo fichaje Alonso y el joven Hamilton lucharan hasta que Kimi Räikkönen (Ferrari) desempolvó el título en la final del Mundial en Brasil.

Durante sus cinco años en Ferrari, a Alonso se le escapó el título por muy poco en dos ocasiones, en 2010 y 2012. Increíble: a sólo un punto del campeón del mundo en 2007, a sólo cuatro puntos en 2010, a sólo tres en 2012... ¡sólo diez puntos en estas tres temporadas habrían bastado para tres títulos más! Pero lo mismo se puede decir de Alonso: nadie gana con peros.

Andrea Stella, compañero de Alonso desde hace muchos años, habló recientemente sobre la carrera de Alonso en GP en el podcast de Fórmula 1 Beyond the Grid. Stella trabajó como ingeniero de carrera junto a Fernando en Ferrari, le siguió desde allí a McLaren, y hoy el italiano de 52 años es director de equipo en McLaren, mientras que Alonso se trasladó a Aston Martin a través de Alpine tras un paréntesis de GP.



Pero el aguijón de Ferrari permanece con el 32 veces ganador de un GP hasta el día de hoy. Dijo en 2023: "Si pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar algo, desearía un título con Ferrari".



Entonces, ¿por qué no funcionó?



Andrea Stella opina: "En nuestro primer año en Ferrari, en 2010, estuvimos muy cerca del título. Pero al final nos faltó continuidad. Esa es una gran diferencia con la era Schumacher, que fue extremadamente exitosa después de unos pocos intentos."



La perdición del actual director general de Fórmula 1, Stefano Domenicali, como director del equipo Ferrari fue que Fernando Alonso no logró proclamarse campeón del mundo en cinco años en Ferrari.



El sucesor de Domenicali, Marco Mattiacci, fue un cambio de carrera que llegó a la Fórmula 1 como el exitoso jefe de Ferrari Norteamérica, pero el romano tuvo un legado difícil. El Ferrari F14T que le había dado Stefano Domenicali era incurablemente malo. Mattiacci volvió a marcharse después de sólo seis meses. Durante su etapa, también se deshizo del jefe de motores Luca Marmorini.



En 2014, el jefe de diseño Nikolas Tombazis también fue despedido. Se le acusó de haber desarrollado de forma demasiado conservadora durante años.



En cualquier caso, Fernando Alonso no tuvo la culpa durante este tiempo: los resultados de sus compañeros de equipo demuestran lo bueno que era realmente el Ferrari.



Andrea Stella está convencido: "Fernando es el piloto más completo de todos. Básicamente, no tiene debilidades. Y eso le hace único. Puede que no sea el mejor en muchos aspectos, pero es muy fuerte en todos ellos. Ningún otro piloto puede ofrecer eso de esta forma".





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 febrero: Mercedes

14 febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island