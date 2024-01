Fernando Alonso : ce qui a manqué à la Ferrari pour remporter le titre mondial

Trois titres de champion du monde comme son idole Ayrton Senna - c'est ainsi que Fernando Alonso voulait prendre sa retraite en Formule 1. Il n'en a rien été : Dans un mélange de mauvaises décisions et de malchance en course, les titres lui filent entre les doigts. Pourtant, Alonso pourrait facilement être quintuple champion aujourd'hui, seulement dépassé par le grand Michael Schumacher et Lewis Hamilton (avec sept titres de champion du monde chacun).

Mais en 2007, Ron Dennis, le directeur de l'équipe McLaren de l'époque, a laissé la nouvelle recrue Alonso et le jeune Hamilton s'affronter jusqu'à ce que Kimi Räikkönen (Ferrari) remporte le titre lors de la finale du championnat du monde au Brésil.

Au cours de ses cinq années chez Ferrari, Alonso a frôlé le titre à deux reprises, en 2010 et en 2012. Incroyable : un seul point de retard sur le champion du monde 2007, quatre points seulement en 2010, trois en 2012 - à peine dix points sur ces trois saisons auraient donc suffi pour remporter trois titres de plus ! Mais pour Alonso aussi, personne ne gagne avec des "si" et des "mais".

Récemment, Andrea Stella, compagnon de route de longue date d'Alonso, a parlé de la carrière d'Alonso en GP dans le podcast de Formule 1 Beyond the Grid. Stella a travaillé comme ingénieur de course aux côtés de Fernando chez Ferrari, puis l'a suivi chez McLaren. Aujourd'hui, l'Italien de 52 ans est chef d'équipe chez McLaren, tandis qu'Alonso est parti chez Aston Martin via Alpine après une pause en GP.



Mais l'épine Ferrari n'a pas quitté l'esprit du 32 fois vainqueur de GP. Il a ainsi déclaré en 2023 : "Si je pouvais revenir en arrière et changer quelque chose, je souhaiterais un titre avec Ferrari".



Alors pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné ?



Andrea Stella pense : "La première année chez Ferrari, c'est-à-dire en 2010, nous avons été très proches du titre. Mais au final, nous avons manqué de continuité. C'est une différence essentielle par rapport à l'ère Schumacher qui, après quelques tâtonnements, a été extrêmement fructueuse".



En tant que directeur de l'équipe Ferrari, l'actuel CEO de la Formule 1, Stefano Domenicali, s'est vu reprocher le fait que Fernando Alonso n'ait pas réussi à devenir champion du monde en cinq ans chez Ferrari.



Le successeur de Domenicali, Marco Mattiacci, a changé de voie en arrivant à la Formule 1 en tant que chef couronné de succès de Ferrari Amérique du Nord. Mais le Romain a hérité d'un lourd héritage. La Ferrari F14T que Stefano Domenicali lui avait laissée était irrémédiablement mauvaise. Après seulement six mois, Mattiacci était reparti. Pendant son mandat, le chef des moteurs Luca Marmorini a également été écarté.



En 2014, le chef designer Nikolas Tombazis a été envoyé dans le désert. Il lui a été reproché d'avoir été trop conservateur pendant des années.



Fernando Alonso n'était en tout cas pas en cause à cette époque - les résultats de ses camarades d'écurie montrent à quel point la Ferrari était vraiment bonne.



Andrea Stella en est convaincu : "Fernando est le pilote le plus complet de tous. Au fond, il n'a pas de faiblesses. Et c'est ce qui le rend unique. Il n'est peut-être pas le meilleur dans de nombreux domaines, mais il est très fort dans tous. Aucun autre pilote ne peut offrir cela sous cette forme".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island