Fernando Alonso: cosa è mancato alla Ferrari per il titolo di campione del mondo

Tre titoli mondiali come il suo idolo Ayrton Senna: ecco come Fernando Alonso voleva ritirarsi dalla Formula 1. Non se ne fece nulla: In un mix di decisioni sbagliate e sfortuna, un titolo dopo l'altro gli è sfuggito dalle mani. Oggi Alonso potrebbe tranquillamente essere un cinque volte campione, superato solo dai grandi Michael Schumacher e Lewis Hamilton (con sette titoli mondiali ciascuno).

Ma nel 2007, l'allora boss della McLaren Ron Dennis lasciò che il nuovo acquisto Alonso e il giovane Hamilton si sfidassero fino a quando Kimi Räikkönen (Ferrari) non rispolverò il titolo nella finale del campionato del mondo in Brasile.

Nei suoi cinque anni alla Ferrari, Alonso ha mancato per un soffio il titolo per due volte, nel 2010 e nel 2012. Incredibile: solo un punto di distacco dal campione del mondo nel 2007, solo quattro punti nel 2010, solo tre nel 2012 - solo dieci punti in queste tre stagioni sarebbero stati sufficienti per altri tre titoli! Ma lo stesso vale per Alonso: nessuno vince con i se e con i ma.

Andrea Stella, compagno di lunga data di Alonso, ha recentemente parlato della carriera di Alonso nei GP nel podcast Formula 1 Beyond the Grid. Stella ha lavorato come ingegnere di gara al fianco di Fernando alla Ferrari, lo ha seguito alla McLaren e oggi il 52enne italiano è Team Principal alla McLaren, mentre Alonso è passato all'Aston Martin via Alpine dopo una pausa dai GP.



Ma il pungolo della Ferrari rimane ancora oggi per il 32 volte vincitore di un GP. Nel 2023 ha dichiarato: "Se potessi tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa, desidererei un titolo con la Ferrari".



Perché non ha funzionato?



Andrea Stella è convinto: "Nel nostro primo anno alla Ferrari, nel 2010, siamo arrivati molto vicini al titolo. Ma alla fine ci è mancata la continuità. Questa è una differenza sostanziale rispetto all'era Schumacher, che ha avuto un grande successo dopo pochi tentativi".



Il fallimento dell'attuale amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali come team principal della Ferrari è stato che Fernando Alonso non è riuscito a diventare campione del mondo in cinque anni alla Ferrari.



Il successore di Domenicali, Marco Mattiacci, ha cambiato carriera ed è arrivato in Formula 1 come boss di successo della Ferrari Nord America, ma il romano ha avuto un'eredità difficile. La Ferrari F14T che Stefano Domenicali gli aveva affidato era inguaribilmente cattiva. Mattiacci se ne andò di nuovo dopo soli sei mesi. Durante il suo periodo, anche il responsabile dei motori Luca Marmorini fu eliminato.



Nel 2014, anche il capo progettista Nikolas Tombazis fu mandato via. Era stato accusato di aver sviluppato per anni in modo troppo conservativo.



In ogni caso, Fernando Alonso non era da biasimare in questo periodo: i risultati dei suoi compagni di squadra dimostrano quanto fosse davvero buona la Ferrari.



Andrea Stella ne è convinto: "Fernando è il pilota più completo di tutti. Fondamentalmente, non ha punti deboli. E questo lo rende unico. Forse non è il migliore sotto molti aspetti, ma è molto forte in tutti. Nessun altro pilota può offrire questo in questa forma".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas