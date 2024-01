Fernando Alonso: O que faltava na Ferrari para o título de campeão do mundo

Três títulos de campeão mundial como o seu ídolo Ayrton Senna - era assim que Fernando Alonso queria retirar-se da Fórmula 1. Não deu em nada: Numa mistura de más decisões e má sorte nas corridas, um título após o outro escapou-lhe por entre os dedos. Alonso poderia facilmente ser um pentacampeão hoje, superado apenas pelos grandes Michael Schumacher e Lewis Hamilton (com sete títulos de campeão mundial cada).

Mas em 2007, o então chefe de equipa da McLaren, Ron Dennis, deixou que o recém-contratado Alonso e o jovem Hamilton lutassem até que Kimi Räikkönen (Ferrari) tirou o título na final do Campeonato do Mundo no Brasil.

Durante os seus cinco anos na Ferrari, Alonso perdeu o título por pouco duas vezes, em 2010 e 2012. Incrível: apenas um ponto atrás do campeão mundial em 2007, apenas quatro pontos em 2010, apenas três em 2012 - apenas dez pontos nestas três épocas teriam sido suficientes para mais três títulos! Mas o mesmo se aplica a Alonso: ninguém ganha com "ses" e "mas".

Andrea Stella, companheiro de longa data de Alonso, falou recentemente sobre a carreira de Alonso no GP no podcast de Fórmula 1 Beyond the Grid. Stella trabalhou como engenheiro de corrida ao lado de Fernando na Ferrari, seguiu-o para a McLaren, e hoje o italiano de 52 anos é o chefe de equipa da McLaren, enquanto Alonso se mudou para a Aston Martin através da Alpine após uma pausa nos GPs.



Mas o ferrão da Ferrari permanece com o 32 vezes vencedor de GPs até hoje. Ele disse em 2023: "Se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, eu desejaria um título com a Ferrari".



Então, por que não deu certo?



Andrea Stella acredita: "No nosso primeiro ano na Ferrari, em 2010, estivemos muito perto do título. Mas, no final, faltou-nos continuidade. Essa é uma grande diferença em relação à era Schumacher, que foi extremamente bem-sucedida após algumas tentativas".



O fracasso do atual diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, como chefe de equipa da Ferrari foi o facto de Fernando Alonso não ter conseguido ser campeão do mundo em cinco anos na Ferrari.



O sucessor de Domenicali, Marco Mattiacci, foi uma mudança de carreira que chegou à Fórmula 1 como chefe de sucesso da Ferrari América do Norte, mas o romano teve um legado difícil. O Ferrari F14T que Stefano Domenicali lhe tinha dado era incuravelmente mau. Mattiacci foi embora novamente depois de apenas seis meses. Durante o seu tempo, o chefe de motores Luca Marmorini também foi eliminado.



Em 2014, o designer-chefe Nikolas Tombazis também foi mandado embora. Foi acusado de ter feito um desenvolvimento demasiado conservador durante anos.



Em todo o caso, Fernando Alonso não foi o culpado durante este período - os resultados dos seus companheiros de equipa mostram como a Ferrari era realmente boa.



Andrea Stella está convencido: "Fernando é o piloto mais completo de todos. Basicamente, ele não tem pontos fracos. E isso torna-o único. Pode não ser o melhor em muitos aspectos, mas é muito forte em todos eles. Nenhum outro piloto pode oferecer isso nesta forma".





Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas