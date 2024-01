Carlos Sainz révèle à propos d'Audi : "Bien sûr qu'on parle".

Le contrat de Carlos Sainz chez Ferrari expire fin 2024. Son père du même nom avoue : "Je fais partie de la famille Audi. Il est donc évident que nous parlons d'Audi et de l'avenir de la Formule 1 à la maison".

Carlos Sainz senior (61 ans) vient de remporter pour la quatrième fois le célèbre rallye Dakar avec Audi (après 2010, 2018 et 2020). C'est notamment en raison de son lien avec le constructeur automobile allemand que les spéculations se poursuivent en Espagne : son fils du même nom est un sujet de discussion chez Audi lorsque la marque aux quatre anneaux fera son entrée en Formule 1 en 2026.

Deuxième indice : l'actuel CEO de Sauber, Andreas Seidl, était chef d'équipe chez McLaren à l'époque où le jeune Sainz y était engagé. Ce n'est un secret pour personne que les deux s'apprécient et se plaisent.

Sainz junior, 29 ans, a toujours nié que quelque chose se préparait avec Audi. A plusieurs reprises, le double vainqueur de GP a souligné : "Je vois mon avenir chez Ferrari".

Mais Sainz senior déclare sur le portail Motor.es : "Je sais par expérience à quel point Audi aborde sérieusement les projets de sport automobile. Pour moi, ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'Audi ne réussisse en Formule 1. Actuellement, toutes les pièces du puzzle sont placées au bon endroit pour construire un projet solide".



"Je fais partie de la famille Audi, il est donc évident que nous parlons d'Audi à la maison et de tout ce qu'ils peuvent accomplir à l'avenir".





