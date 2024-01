Carlos Sainz parla di Audi: "Naturalmente la gente parla".

Carlos Sainz senior (61) ha appena vinto il famoso Rally Dakar con Audi per la quarta volta (dopo il 2010, il 2018 e il 2020). Anche a causa del suo legame con la casa automobilistica tedesca, in Spagna si sta speculando sul fatto che il figlio omonimo sarà oggetto di discussione in Audi quando il marchio con i quattro anelli entrerà in Formula 1 nel 2026.

Secondo indizio: l'attuale CEO della Sauber, Andreas Seidl, era team principal della McLaren quando il giovane Sainz vi lavorava. Non è un segreto che i due si apprezzino e si piacciano.

Il 29enne Sainz junior ha sempre negato che ci sia qualcosa in ballo con Audi. Il due volte vincitore di un GP ha sottolineato più volte: "Vedo il mio futuro alla Ferrari".

Ma Sainz senior ha dichiarato al portale Motor.es: "So per esperienza personale quanto seriamente Audi affronti i progetti di motorsport. Per me, quindi, è solo una questione di tempo prima che Audi abbia successo in Formula 1". Al momento, tutti i pezzi del puzzle sono stati messi al loro posto per costruire un progetto solido".



"Faccio parte della famiglia Audi, quindi è chiaro che a casa nostra si parla di Audi e di ciò che può realizzare in futuro".





