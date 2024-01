Carlos Sainz revela sobre a Audi: "É claro que as pessoas estão a falar"

O contrato de Carlos Sainz com a Ferrari termina no final de 2024. O seu pai, com o mesmo nome, admite: "Eu faço parte da família Audi. Portanto, é claro que falamos sobre a Audi e o futuro da Fórmula 1 em casa".

Carlos Sainz sénior (61 anos) acaba de vencer o famoso Rali Dakar com a Audi pela quarta vez (depois de 2010, 2018 e 2020). Não menos importante, devido à sua ligação ao construtor alemão, especula-se em Espanha que o seu filho com o mesmo nome será um tema de discussão na Audi quando a marca dos quatro anéis entrar na Fórmula 1 em 2026.

Segundo indício: o atual diretor executivo da Sauber, Andreas Seidl, era chefe de equipa da McLaren quando o jovem Sainz lá trabalhava. Não é segredo que os dois se apreciam e gostam um do outro.

Sainz Júnior, de 29 anos, sempre negou que algo esteja a acontecer com a Audi. O duas vezes vencedor de um GP enfatizou várias vezes: "Vejo o meu futuro na Ferrari".

Mas Sainz sénior afirma no portal Motor.es: "Sei por experiência própria a seriedade com que a Audi aborda os projectos de desporto automóvel. Para mim, é apenas uma questão de tempo até que a Audi tenha sucesso na Fórmula 1. Neste momento, todas as peças do puzzle estão a ser colocadas no lugar para construir um projeto sólido".



"Eu faço parte da família Audi, por isso é claro que falamos da Audi em casa e do que eles podem alcançar no futuro."





